La magìa dell’autunno e dell’arte

Da oggi a venerdì 24 ottobre appuntamento con le passeggiate d’autunno guidate per vedere il foliage autunnale di Villa Arconati. Tutti i pomeriggi dalle 15, accompagnati dalle Guide Volontarie, nella piccola Versailles alle porte di Milano si potranno visitare gli angoli più suggestivi del giardino all’italiana e alla francese: dai teatri ispirati ai miti classici alle fontane con giochi d’acqua, dai berceaux agli scorci architettonici più scenografici. Il percorso prosegue all’interno del Palazzo, tra sale che non sono parte delle visite guidate domenicali: l’Ala delle Donne, la suggestiva Cappella privata degli Arconati, l’antica Galleria de dipinti e la misteriosa Alcova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it