La madre di Pamela Genini contro le amiche della figlia | Se sapevano dovevano denunciare L’hanno lasciata sola – Il video

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Soncin mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei. Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro ». Queste le parole della madre di Pamela Genini a Dentro la notizia, parlando dell’assassino della figlia uccisa a Milano con 24 coltellate la sera dello scorso 14 ottobre. « Delle violenze non sapevo nulla, se me ne avesse parlato avrei denunciato e forse non sarebbe successo tutto questo», ha confessato la madre di Genini, Uma Smirnova, prima di lasciarsi andare ad alcune accuse contro le amiche della figlia: «L’hanno lasciata sola», ha detto ai microfoni di Canale 5. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

madre pamela genini controPamela Genini, la madre shock contro l’ex fidanzato: “Non sono mai stati insieme”. Poi la richiesta - La madre di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre in via Iglesias, nel quartiere Gorla di Milano, ... Segnala thesocialpost.it

madre pamela genini contro"Non è mai stato con lei, non vuole ridarci il cane", i genitori di Pamela Genini contro l’ex compagno - La madre di Pamela Genini ha lanciato un appello accorato: “È malata, lui non sa come curarla”. Da notizie.it

madre pamela genini controPamela Genini, la mamma contro l'ex fidanzato: «Non sono mai stati insieme, deve ridarci Bianca, la cagnolina di mia figlia è malata» - I genitori di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal suo compagno Gianluca Soncin la sera del 14 ottobre, hanno lanciato un appello per riavere indietro la cagnolina della ragazza. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Madre Pamela Genini Contro