La madre di Pamela Genini contro le amiche della figlia | Se sapevano dovevano denunciare L’hanno lasciata sola – Il video

« Soncin mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei. Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro ». Queste le parole della madre di Pamela Genini a Dentro la notizia, parlando dell’assassino della figlia uccisa a Milano con 24 coltellate la sera dello scorso 14 ottobre. « Delle violenze non sapevo nulla, se me ne avesse parlato avrei denunciato e forse non sarebbe successo tutto questo», ha confessato la madre di Genini, Uma Smirnova, prima di lasciarsi andare ad alcune accuse contro le amiche della figlia: «L’hanno lasciata sola», ha detto ai microfoni di Canale 5. 🔗 Leggi su Open.online