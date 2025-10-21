La lotta alle discariche abusive passa dai social

Lotta all’abbandono selvaggio di rifiuti per strada, ancora troppo diffuso a Pioltello, la città dove 1 su 4 è straniero, non si smette mai di traslocare e spesso le masserizie finiscono abbandonate sotto gli occhi di tutti. Eppure, un accordo Comune-Amsa rende inutile la condotta incivile: l’intesa prevede il ritiro degli ingombranti a domicilio senza costi aggiuntivi. Basta avvisare. Tempo fa, una campagna capillare multilingue informava di questa possibilità in inglese, francese, spagnolo, rumeno, albanese, arabo, filippino, urdu, bengali, oltre all’italiano e oggi l’amministrazione torna a ribadire il concetto attraverso i social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lotta alle discariche abusive passa dai social

