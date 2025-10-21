La lotta alle discariche abusive passa dai social

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lotta all’abbandono selvaggio di rifiuti per strada, ancora troppo diffuso a Pioltello, la città dove 1 su 4 è straniero, non si smette mai di traslocare e spesso le masserizie finiscono abbandonate sotto gli occhi di tutti. Eppure, un accordo Comune-Amsa rende inutile la condotta incivile: l’intesa prevede il ritiro degli ingombranti a domicilio senza costi aggiuntivi. Basta avvisare. Tempo fa, una campagna capillare multilingue informava di questa possibilità in inglese, francese, spagnolo, rumeno, albanese, arabo, filippino, urdu, bengali, oltre all’italiano e oggi l’amministrazione torna a ribadire il concetto attraverso i social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la lotta alle discariche abusive passa dai social

© Ilgiorno.it - La lotta alle discariche abusive passa dai social

Approfondisci con queste news

lotta discariche abusive passaLa lotta alle discariche abusive passa dai social - Lotta all’abbandono selvaggio di rifiuti per strada, ancora troppo diffuso a Pioltello, la città dove 1 su 4 è straniero, non si smette mai di traslocare e spesso le masserizie finiscono abbandonate s ... Scrive ilgiorno.it

Scoperte discariche abusive a Lignano - Prima una petizione pubblica e un incontro per chiedere a gran voce il rilancio del parco di Lignano e Rigutinelli, il restyling dei sentieri e il ripristino dei recinti con gli animali. lanazione.it scrive

Si azzerano gli incendi boschivi,crescono le discariche abusive - Dai rifiuti alle discariche pericolose, dagli incendi boschivi (spesso dolosi) agli inquinamenti fluviali, dai controlli per una corretta tenuta e salute degli animali (per alimentazione, affezione, ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Lotta Discariche Abusive Passa