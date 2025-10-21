La locomotiva d’Italia in crisi Assunzioni in calo e salari bassi | Bisogna aiutare il ceto medio
La locomotiva d’Italia è in crisi, "420 assunzioni in meno a settembre in Brianza e 2.030 nel trimestre settembre-novembre, prezzi alle stelle, salari bassi, produzione industriale che cede quasi tre punti dopo l’estate nel confronto anno su anno, stime Excelsior". L’analisi della Cisl tratteggia un quadro difficile, "senza interventi strutturali il ceto medio sarà perso", dice il segretario provinciale Mirco Scaccabarozzi. In cima all’agenda "i salari, per noi è un nodo centrale", "l’invito - aggiunge - è che le imprese facciano la loro parte e riconoscano aumenti ai lavoratori". La durezza dei fatti: "Il contratto collettivo più importante, quello che interessa un milione e mezzo di metalmeccanici in Italia, 40mila in provincia, è incagliato proprio sugli incrementi di stipendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
«Oggi il Sud non è più il fanalino di coda ma si è trasformato nella vera locomotiva d’Italia». Lo aveva già sottolineato circa un anno fa la premier Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook
La locomotiva d’Italia in crisi. Assunzioni in calo e salari bassi: "Bisogna aiutare il ceto medio" - Le priorità della Cisl: servono misure fiscali e un grande investimento in formazione e innovazione. Lo riporta msn.com