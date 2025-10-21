La Liga | Real e Barça scappano in classifica il Maiorca abbandona l' ultimo posto

Madrid (Spagna) 20 ottobre 2025 - Un weekend di sofferenza per le due regine incontrastate della Liga spagnola, ma alla fine sono sempre loro a spuntarla e in classifica già si vede il solco su tutte le altre. Real Madrid e Barcellona vincono di misura i rispettivi derby regionali e allungano in classifica, approfittando del pareggio nella lotta al terzo posto tra Villareal e Real Betis. Vince anche l' Atletico Madrid, mentre dietro successo per il solo Maiorca, che finalmente abbandona l'ultimo posto in classifica con la seconda vittoria in tre gare. L'esito delle partite del weekend. Il weekend di calcio spagnolo comincia nelle Asturie dove il Real Oviedo non riesce a imporsi contro un Espanyol che invece continua a volare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

