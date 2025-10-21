La Liga annulla Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti decisive le feroci proteste del calcio spagnolo
LaLiga la definitivamente annullato la partita di campionato che si sarebbe dovuta giocare il prossimo 20 dicembre negli Stati Uniti dopo le clamorose e accese polemiche che avevano caratterizzato il calcio iberico in questi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
