La Liga annulla Villarreal-Barcellona a Miami hanno vinto i contestatori
L’agenzia di stampa spagnola Efe annuncia che la Liga ha annullato Villarreal-Barcellona a Miami per “l’incertezza generata in Spagna”. Scrive l’agenzia: La Liga ha annunciato di aver deciso di annullare la partita della diciassettesima giornata che doveva essere giocata a dicembre a Miami (Stati Uniti) tra Villarreal e Barcellona “a causa dell’incertezza generata in Spagna nelle ultime settimane”. “Dopo aver discusso con il promotore della partita ufficiale della Liga a Miami, ha comunicato la sua decisione di annullare l’organizzazione dell’evento a causa dell’incertezza generata in Spagna nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
