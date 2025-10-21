La lezione oltre la vita l’amato prof muore e dona i libri agli studenti | nascerà una biblioteca

Reggio Emilia, 21 ottobre 2025 – Aveva solo 54 anni, ma ha lasciato dietro di sé una lezione che nessun manuale potrà contenere. È la commovente vicenda di Federico Fioresi, docente di Storia dell’arte al liceo artistico Chierici di Reggio e, prima ancora, insegnante di sostegno all’istituto professionale statale Carrara di Guastalla. Scomparso nella notte del 19 marzo scorso, ha voluto che la sua biblioteca tornasse ai suoi studenti, che amava. “Siamo felici che il sogno di nostro fratello si stia realizzando”, racconta la sorella Elisa. “Nei suoi ultimi giorni pensava molto agli studenti, che gli avevano dato tante dimostrazioni di affetto, e ai suoi libri, collezionati con cura per tutta la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

