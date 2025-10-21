La leggenda del Manchester United Wayne Rooney elogia Bryan Mbeumo

Justcalcio.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Breaking: Foto tramite: account Youtube della BBC. Wayne Rooney ha influito sulla rinascita del Manchester United nominando uno dei migliori giocatori della stagione finora e ammettendo che il giocatore ha “dimostrato che mi sbagliavo”. Parlando dopo la vittoria dello United contro il Liverpool, il capocannoniere di tutti i tempi del club ha elogiato un arrivo estivo il cui impatto ha superato le aspettative iniziali. Rooney ha indicato Bryan Mbeumo come il giocatore che lo ha impressionato di più e ha ammesso di avere dei dubbi sull’ex attaccante del Brentford. Mbeumo è stato determinante nella vittoria dello United contro il Liverpool ad Anfield, segnando un gol iniziale per dare alla sua squadra il vantaggio e la fiducia di cui aveva bisogno in una partita importante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Manchester United, Rooney: gol 250 da leggenda. In Inghilterra: “Costruitegli una statua” - Oggi al Britannia Stadium di Stoke on Trent si è respirata la storia. Segnala fcinter1908.it

Manchester United: Rooney diventa leggenda - Wayne Rooney ha sorpassato Sir Bobby Charlton diventando il miglior marcatore di sempre del Manchester United in tutte le competizioni. Secondo it.uefa.com

Gran parte del successo del Manchester United è dovuto alla PSP, secondo Wayne Rooney - Wayne Rooney, leggenda del Manchester United, ha rivelato che uno degli ingredienti segreti del successo dei Red Devils tra il 2004 e il 2017 non è stato solo il talento in campo, ma è dovuto anche ... Segnala game-experience.it

Cerca Video su questo argomento: Leggenda Manchester United Wayne