La Lega ritrova l' unità sul Veneto dopo i risultati delle regionali in Calabria Marche e Toscana Stop alla politica per il team Vannacci

Feedpress.me | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre ore di confronto in presenza nella "vecchia" sala Miglio di via Bellerio a Milano. La Lega si ritrova per analizzare i risultati delle regionali in Calabria, Marche e Toscana e per ricompattarsi in vista della "sfida madre" in Veneto. E’ quindi naturale che il consiglio federale si apra con gli applausi per il "doge" uscente Luca Zaia e per colui che si auspica prenderà il suo posto a Palazzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la lega ritrova l unit224 sul veneto dopo i risultati delle regionali in calabria marche e toscana stop alla politica per il team vannacci

© Feedpress.me - La Lega ritrova l'unità sul Veneto dopo i risultati delle regionali in Calabria, Marche e Toscana. Stop alla politica per il team Vannacci

Scopri altri approfondimenti

lega ritrova unit224 venetoLa Lega ritrova l'unità sul Veneto dopo i risultati delle regionali in Calabria, Marche e Toscana. Stop alla politica per il team Vannacci - La Lega si ritrova per analizzare i risultati delle regionali in Calabria, Marche e Toscana e per ricompattarsi i ... Si legge su msn.com

Elezioni Regionali, Veneto verso la Lega: «Ma nulla è ancora deciso». FI: un civico in Campania - Si è detto per settimane che le Marche erano l’ago della bilancia delle regionali d’autunno. Lo riporta ilmessaggero.it

Meloni doppietta e testamento. Dopo le Marche via libera alla Lega in Veneto in cambio della Lombardia - Trattative con Salvini per mettere nella nota che confermerà il dopo Zaia alla Liga il prossimo riequilibrio al nord Veni, vidi, vici. Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Ritrova Unit224 Veneto