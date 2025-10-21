La Lega ridimensiona i fan di Vannacci | cosa è successo al congresso federale

" Sono benvenute tutte le realtà e le associazioni che possono affiancare " il partito " a patto che non siano una realtà politica alternativa ". La Lega ridimensiona il 'team Vannacci'. Almeno questo è quanto trapela dal consiglio federale della Lega appena conclusosi. I fan del generale, che fanno capo all'associazione 'Il Mondo al contrario', potranno dunque svolgere attività di carattere culturale, ma non potranno sovrapporsi al Carroccio. Durante il consiglio federale della Lega " è stata fatta l'analisi delle recenti elezioni regionali e fissati gli obiettivi per le prossime, ovvero la vittoria in Veneto con la Lega primo partito e l'ambizione di ottenere il massimo storico di consensi in Campania e in Puglia ", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

