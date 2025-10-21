La Lega ridimensiona i fan di Vannacci | cosa è successo al congresso federale
" Sono benvenute tutte le realtà e le associazioni che possono affiancare " il partito " a patto che non siano una realtà politica alternativa ". La Lega ridimensiona il 'team Vannacci'. Almeno questo è quanto trapela dal consiglio federale della Lega appena conclusosi. I fan del generale, che fanno capo all'associazione 'Il Mondo al contrario', potranno dunque svolgere attività di carattere culturale, ma non potranno sovrapporsi al Carroccio. Durante il consiglio federale della Lega " è stata fatta l'analisi delle recenti elezioni regionali e fissati gli obiettivi per le prossime, ovvero la vittoria in Veneto con la Lega primo partito e l'ambizione di ottenere il massimo storico di consensi in Campania e in Puglia ", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Elezioni Regionali in Veneto, la Lega scopre le carte: nel simbolo solo “Stefani Presidente”, Zaia scompare. Tensione su Treviso e ultimi nodi da sciogliere Il Carroccio lavora alle liste in vista del voto: definita l’identità grafica del partito, fuori nomi storici e ultim - facebook.com Vai su Facebook
La Lega ridimensiona i fan di Vannacci: cosa è successo al congresso federale - Poi la stoccata ai supporters del generale: "Non siano una realtà politica alternativa". Da msn.com
Tante idee per la Lega. Ma senza Vannacci e con un altro Salvini - Al Consiglio federale si parla del flop del generale, che torna a essere uno dei tanti. Riporta huffingtonpost.it
Provocazione della Lega «Candidiamo Vannacci». L'ira di Romito: «Attesa estenuante» - Bocciata anche l’ipotesi di un candidato «civico» suggerita da Antonio Tajani Una provocazione, per smuovere le acque e sollecitare una ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it