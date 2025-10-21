La Lega porta in Senato la magica macchina di Majorana Gli scienziati | Nessuna prova della sua efficacia

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega ha organizzato in Senato, per mercoledì 22 ottobre, un incontro in cui non si parlerà di economia o lavoro. Al centro dell’attenzione ci sarà invece la fantomatica macchina di Ettore Majorana. Parliamo di un apparecchio mai descritto dal fisico italiano, scomparso nel 1938 e di cui si ignoa il destino, ma dall’imprenditore Rolando Pelizza, che raccontò di avere incontrato lo scienziato in un monastero dell’Italia meridionale e di avere costruito su indicazioni dello scienziato una macchina dotata di “poteri magici”. Sarebbe infatti capace di annichilire la materia, produrre energia infinita, trasmutare la gommapiuma in oro e ringiovanire le persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la lega porta in senato la magica macchina di majorana gli scienziati nessuna prova della sua efficacia

© Ilfattoquotidiano.it - La Lega porta in Senato la “magica” macchina di Majorana. Gli scienziati: “Nessuna prova della sua efficacia”

Approfondisci con queste news

lega porta senato magicaLa Lega porta la macchina di Majorana al Senato. La protesta degli scienziati: “Nessuna prova” - Si parlerà di un dispositivo multifunzione che secondo il Cicap il fisico italiano ... Secondo repubblica.it

Vannacci, 'nella Lega ognuno porta il meglio di sé' - Così l'europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, interpellato dall'ANSA, commenta le critiche nei suoi confronti sollevate da alcuni esponenti del suo ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Porta Senato Magica