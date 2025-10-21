La Lega porta in Senato la magica macchina di Majorana Gli scienziati | Nessuna prova della sua efficacia

La Lega ha organizzato in Senato, per mercoledì 22 ottobre, un incontro in cui non si parlerà di economia o lavoro. Al centro dell’attenzione ci sarà invece la fantomatica macchina di Ettore Majorana. Parliamo di un apparecchio mai descritto dal fisico italiano, scomparso nel 1938 e di cui si ignoa il destino, ma dall’imprenditore Rolando Pelizza, che raccontò di avere incontrato lo scienziato in un monastero dell’Italia meridionale e di avere costruito su indicazioni dello scienziato una macchina dotata di “poteri magici”. Sarebbe infatti capace di annichilire la materia, produrre energia infinita, trasmutare la gommapiuma in oro e ringiovanire le persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

