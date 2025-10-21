La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata forse da Ettore Majorana Il convegno criticato dal Cicap | Non è scienza

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di irriducibili appassionati, o cospirazionisti, che non vuole abbandonare l’idea di una macchina miracolosa in grado di produrre energia illimitata e «tramutare la gommapiuma in oro». Si riuniranno in senato domani 22 ottobre, in un evento promosso dal senatore leghista e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. «Majorana-Pellizza, è tempo di agire», si legge nella locandina che promette «la partecipazione di altri testimoni di questa incredibile vicenda». Al centro della conferenza la mitologica macchina di Ettore Majorana, il fisico scomparso misteriosamente in Sicilia nel 1938, intorno a cui sono nati diversi complotti. 🔗 Leggi su Open.online

