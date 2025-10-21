La Lazio resiste a Bergamo

Col cuore in gola e la voglia di non mollare nonostante un altro infortunio dopo venti minuti, stavolta di Cancellieri. Una Lazio operaia, lotta e torna a casa da Bergamo con un punto d'oro frutto di un'ottima prestazione difensiva (siamo a tre clean sheet in sette gare giocate). Certo, l'Atalanta domina tutta la ripresa, chiude i biancocelesti nella propria area di rigore ma non si può chiedere di più a una squadra con i cerotti e a Sarri che sta facendo di tutto per rialzare questo gruppo dopo una falsa partenza.  Il fortino regge stavolta per merito di uno strepitoso Gila, della tenuta del centrocampo in cui Cataldi e soprattutto Basic entusiasmano per dedizione e lucidità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

