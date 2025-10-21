La Juve Stabia storia di fallimenti e rinascite

Napoli, 21 ottobre 2025 - Anche questa volta la Juve Stabia rinascerà. E' la caratteristica della storia della società campana, posta oggi in amministrazione giudiziaria per influenze mafiose. Nata nel 1907 a Castellammare di Stabia come Stabia Sporting Club, società fondata dai fratelli Romano e Pauzano Weiss, nel 1914 si affiliò alla FIGC Campania iniziò a disputare i campionati di Terza Categoria. Dopo la Prima Guerra Mondiale il club riprese a giocare grazie all’avvocato Vincenzo Bonifacio, poi nel 1920 grazie alla fusione con lo Sport Club War (club stabiese fondato l'anno prima), nel campionato di Promozione 1919-1920. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Juve Stabia, storia di fallimenti e rinascite

Scopri altri approfondimenti

MAFIA E PALLONE: dopo Foggia e Crotone travolta anche la Juve Stabia. “Un caso scuola di subordinazione ai clan” - facebook.com Vai su Facebook

Juve Stabia in amministrazione controllata per presunte infiltrazioni mafiose: cosa rischia il club di Serie B - X Vai su X

La Juve Stabia, storia di fallimenti e rinascite - La storia delle varie società, e i loro successi e fallimenti, che hanno rappresentato Castellamare di Stabia sul campo di calcio ... Lo riporta quotidiano.net

Juve Stabia: “Le origini del calcio stabiese”, la storia delle vespe dal 1907 al 1944 - Atteso da anni, accolto con entusiasmo dei tifosi, è in vendita in questi giorni su Amazon “Le origini del calcio stabiese, almanacco storico dello Stabia 1907- Riporta ilmattino.it

LIVE Catanzaro-Juve Stabia, segui la sfida di Serie B - Gol, spettacolo ed emozioni nell'anticipo della quinta giornata di Serie B tra Catanzaro e Juve Stabia. Da corrieredellosport.it