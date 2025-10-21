La Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per presunte violazioni del Codice antimafia

Ilnapolista.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scossone nel calcio italiano. La Juve Stabia, storica squadra di Castellammare di Stabia, attualmente settima del campionato di Serie B, è stata posta sotto amministrazione giudiziaria. Il provvedimento è stato eseguito oggi dagli agenti della Questura di Napoli, su richiesta della Direzione Nazionale Antimafia. Juve Stabia sotto indagine: la vicenda. La Juve Stabia è stata posta oggi in amministrazione giudiziaria in seguito a un provvedimento eseguito dagli agenti della Questura di Napoli su richiesta della Direzione nazionale antimafia. La misura, equivalente a un sequestro, è stata disposta per presunte violazioni del Codice antimafia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la juve stabia sotto amministrazione giudiziaria per presunte violazioni del codice antimafia

© Ilnapolista.it - La Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per presunte violazioni del Codice antimafia

Argomenti simili trattati di recente

juve stabia sotto amministrazioneLa Juve Stabia in amministrazione giudiziaria: “Sospetta violazione del codice antimafia” - La società gialloblù in amministrazione giudiziaria: lo fa sapere la Questura di Napoli. fanpage.it scrive

juve stabia sotto amministrazioneJuve Stabia in amministrazione giudiziaria - Il decreto è stato firmato dal Procuratore di Napoli in base all'articolo 34 del Codice Antimafia. Da rainews.it

juve stabia sotto amministrazioneJuve Stabia in amministrazione controllata: il decreto della procura di Napoli - E’ quanto emerge in una nota della procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Stabia Sotto Amministrazione