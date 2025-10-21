la juve stabia sotto amministrazione giudiziaria per presunte violazioni del codice antimafia

Scossone nel calcio italiano. La Juve Stabia, storica squadra di Castellammare di Stabia, attualmente settima del campionato di Serie B, è stata posta sotto amministrazione giudiziaria. Il provvedimento è stato eseguito oggi dagli agenti della Questura di Napoli, su richiesta della Direzione Nazionale Antimafia. Juve Stabia sotto indagine: la vicenda. La Juve Stabia è stata posta oggi in amministrazione giudiziaria in seguito a un provvedimento eseguito dagli agenti della Questura di Napoli su richiesta della Direzione nazionale antimafia. La misura, equivalente a un sequestro, è stata disposta per presunte violazioni del Codice antimafia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

