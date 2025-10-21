La guerra italo-turca non dimostra che i numeri mentono ma che le narrazioni scelgono quali raccontare o tacere
‹ › 1 5 guerra-libia1. ‹ › 2 5 Il-Mediterraneo-italiano-dettaglio-Limes. ‹ › 3 5 La novità delle trincee. ‹ › 4 5 Battaglia di Sciara Shat- Cartolina di propaganda. ‹ › 5 5 Libiacorsera-900x. Nell’anteguerra, la saga dell’ analisi costi benefici assume toni enfatici. Argomenti basati sul rapporto costo-beneficio sono stati usati e, quasi sempre, abusati per giustificare l’entrata in guerra, supportare le guerre a cottimo, motivare l’adesione a coalizioni belliche. Con quali ipotesi, quali metodi, quali numeri? In Italia, la parodia economicista fu messa in scena nel secolo scorso già ai tempi della guerra italo-turca (1911-12). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
