La Gran Guardia a Verona s' illumina di verde per sensibilizzare sul test del portatore sano di fibrosi cistica

Venerdì 24 ottobre 2025, il Palazzo della Gran Guardia a Verona si tingerà di verde, colore simbolo della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica - Ets (Ffc Ricerca), in occasione della Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica “1 su 30 e non lo sai”. 🔗 Leggi su Veronasera.it

