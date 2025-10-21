La golena del Po al setaccio Maxi pulizia da tutti i rifiuti
Il prossimo fine settimana la golena del Po di Guastalla è destinata a ospitare una fase del progetto ’Po SalvaMare’, che coinvolge l’ Autorità di bacino del fiume Po insieme a Legambiente. Si tratta di una raccolta e catalogazione di rifiuti lungo le sponde del fiume, in programma domenica 26 ottobre. L’evento, che si affianca alla consueta attività di pulizia, introduce una componente scientifica essenziale: una raccolta mirata di ’river litter’. I volontari, infatti, non si limiteranno a rimuovere i rifiuti, ma effettueranno anche un’accurata catalogazione per i materiali rinvenuti nell’area della sponda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it