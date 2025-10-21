La giustizia sportiva Rieti gioca a porte chiuse Ma il campionato va avanti
Il basket non si ferma. La decisione della Federbasket, presa nel consiglio federale straordinario che si è svolto ieri in videoconferenza, è dunque "the show must go on". Niente stop di fronte alla morte di Raffaele Marianella, ma mano dura nei confronti della Rsr Serbastiani Rieti. La procura della Fip ha aperto un fascicolo di indagine chiedendo e otenendo dal Tribunale federale le porte chiuse nelle gare interno dei reatini. PalaSojourner "sigillato" quindi fino a data da destinarsi. La prima gara senza pubblico è in programma il 29 ottobre contro Ruvo di Puglia. Nel prossimo turno invece Rieti giocherà in trasferta a Roseto, mentre l’Estra Pistoia sarà domenica alla Lumosquare contro la Juvi Cremona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giustizia sportiva: una sconfitta a tavolino per il CUS Verona Hockey - X Vai su X
Giustizia sportiva: Due giornate di squalifica a Nik Trottner dopo Fassa-Alleghe Vai su Facebook
La giustizia sportiva. Rieti gioca a porte chiuse. Ma il campionato va avanti - Il ministro Abodi: "L’opera di educazione degli sportivi non si interrompa". Si legge su msn.com