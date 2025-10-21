La giovane Veronica mette l' oro al collo | è campionessa europea di wakeabord

Abbadia domina i Campionati europei di wakeboard disputatisi a Deltebre in Spagna. L'Italia ha infatti vinto il titolo continentale per la tredicesima volta consecutiva, e gli atleti della Sambuca Wakeboard School, che ha sede in via Lungolago ad Abbadia Lariana, hanno fatto incetta di medaglie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it