La gara di solidarietà a Monza I nuovi rifugi della Croce Rossa per le donne vittime di violenza
A volte la speranza ha il profumo del pane appena sfornato, il suono dei bicchieri che si toccano, il calore di una cucina condivisa. Monza sceglie di parlare di solidarietà con il linguaggio universale del cibo e del cuore. Il Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana, insieme a un gruppo d’eccellenza formato da otto tra i più rinomati chef del territorio, lancia per l’autunno 2025 l’iniziativa benefica “ Chef for Women “, con un obiettivo preciso: sostenere “ Mattoni di Speranza “, il progetto che offrirà un tetto e un futuro a donne vittime di violenza. L’annuncio è arrivato ieri, nella sala consiliare del municipio di Monza, alla presenza del sindaco Paolo Pilotto, del presidente della Croce Rossa di Monza Guido Compatangelo, dello chef Vincenzo Butticè del ristorante Il Moro, portavoce del gruppo di chef coinvolti, di Martina Vercellin, docente dell’istituto alberghiero Olivetti di Monza (che parteciperà con quaranta studenti), e del presidente dello Sporting Club di Monza Carlo Cappuccio, che ospiterà gratuitamente la cena di gala del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
