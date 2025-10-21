La galleria nel salotto buono il presidente Scalfaro gli amici artisti | Milano piange Frediano Farsetti

Milano, 21 ottobre 2025 – A Milano era arrivato nel 1982, dando vita a una galleria d’arte che si aggiungeva alla sede storica di Prato, aperta nel 1955, e agli spazi inaugurati poi a Cortina d’Ampezzo e in Versilia, garantendo così uno sbocco ulteriore in una città che costituisce dei mercati più ricchi e ambiti per le opere d’arte: di certo con Frediano Farsetti, scomparso questa mattina a 91 anni, se ne va una figura che, partendo dalla sua Toscana, con il marchio FarsettiArte è stata in grado di condizionare e influenzare il mercato dell’arte italiana del Novecento, affiancando all’attività delle gallerie anche quella della casa d’aste fondata nel 1962, una realtà che ha “battuto” in oltre sessant’anni di attività oltre 100mila opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

