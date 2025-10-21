La galassia del tifo Gemellaggi e rivalità Più tensioni e scontri

di Alessandro Benigni PISTOIA La domanda ricorrente è una sola: "Perché?". La risposta non c’è e non può esserci, davanti a un delitto che sfugge da ogni giustificazione e logica. L’unica cosa che si può fare e provare a comprendere alcune dinamiche legate al mondo del tifo, sebbene non siano altro che contorno rispetto al gesto criminale che è costato la vita a Raffaele Marianella e che poteva generare una vera e propria strage. Sugli spalti, durante la partita, non c’era stato granché da segnalare: alcuni cori offensivi reciproci e qualche momento di tensione tra le tifoserie durante l’intervallo, con l’intervento di sicurezza e forze dell’ordine ad evitare qualsiasi tipo di contatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

