La fuga in Spagna per sfuggire all' arresto fermato davanti a un bar il latitante Alessandro Marasco

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era sfuggito al blitz anticamorra dei carabinieri della compagnia di Marano di Napoli un anno fa. Un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, sezione riesame in seguito ad appello proposto dalla Dda partenopea nei confronti di 32 persone. L’organizzazione era operativa nell’area nord della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

In mare per sfuggire all’arresto - Del giovane, quasi certamente un immigrato dell’Est Europa (almeno stando alle parole ascoltate durante la fuga dai ... Secondo ilsecoloxix.it

fuga spagna sfuggire arresto28enne latitante, condannato in Spagna per truffa: arrestato a Gorizia - Mandato di arresto europeo: Carabinieri identificano a Gorizia un 28enne italiano ricercato per truffa in Spagna ... Scrive nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Fuga Spagna Sfuggire Arresto