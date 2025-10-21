La fuga in scooter dopo l' omicidio di Paolo Taormina e la strana tappa di Maranzano al Borgo Vecchio
È fuggito in scooter e non in macchina Gaetano Maranzano, il ventottenne che ha confessato di aver ucciso con un colpo di pistola alla nuca Paolo Taormina, davanti al locale gestito dalla sua famiglia all'Olivella, nella notte tra l'11 e il 12 ottobre. A rivelarlo sono le immagini riprese dalle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
