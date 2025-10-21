La fuga in scooter dopo l' omicidio di Paolo Taormina e la strana tappa di Maranzano al Borgo Vecchio

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È fuggito in scooter e non in macchina Gaetano Maranzano, il ventottenne che ha confessato di aver ucciso con un colpo di pistola alla nuca Paolo Taormina, davanti al locale gestito dalla sua famiglia all'Olivella, nella notte tra l'11 e il 12 ottobre. A rivelarlo sono le immagini riprese dalle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Paolo ucciso a 21 anni al pub. Il killer gli ha sparato un colpo in testa alla “Scarface”: in fuga sullo scooter, poi la confessione - Omicidio a Palermo, la vittima è il 21enne Paolo Taormina: ucciso mentre cercava di sedare una rissa. Secondo quotidiano.net

fuga scooter dopo omicidioOmicidio a Palermo, la rissa e il coraggio di Paolo nel fermare il pestaggio: l'assassino in fuga con lo scooter, c'è un identikit (Video) - Palermo sotto choc: Paolo Taormina, 21 anni, ucciso dopo aver difeso un giovane da un branco; le telecamere avrebbero ripreso il responsabile. Come scrive lasicilia.it

fuga scooter dopo omicidioOmicidio a Palermo, ucciso giovane 21enne dopo aver sedato una rissa, le urla di disperazione della madre - Dopo l'omicidio il gruppo si è dileguato velocemente, sembra a bordo di alcuni scooter. blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fuga Scooter Dopo Omicidio