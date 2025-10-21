La forza di una donna trame turche | Hatice muore ma Enver continua e vederla e da fuoco alla casa

Un grave lutto segnerà i prossimi episodi della soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Hatice perderà la vita, ed Enver sembrerà sul punto di crollare all’idea di non avere più la moglie al suo fianco. L’uomo immaginerà una cena a lume di candela con la consorte, e finirà per incendiare la casa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La forza di una donna, anticipazioni turche: Hatice muore in un incidente stradale. La storyline prenderà il via nel momento in cui Bahar avrà un malore davanti ai suoi figli. Hatice a quel punto la consiglierà di sottoporsi ad alcuni accertamenti, e insisterà per accompagnarla da un medico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

