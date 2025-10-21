La forza di una donna anticipazioni 22 ottobre | Bahar è angosciata per i suoi figli

Le anticipazioni del 22 ottobre della dizi turca La forza di una donna riguardano ancora Bahar: dopo lo shock all'hotel e le minacce di Munir, per la donna sembra arrivare un fragile momento di tregua. La soap turca torna nel pomeriggio di Canale 5, alle 16.00, con una nuova puntata che mette ancora una volta Bahar al centro della scena. La protagonista è reduce da ore durissime: la rincorsa al passato si è scontrata con una scena che non avrebbe mai voluto vedere, mentre attorno a lei si stringe la morsa delle intimidazioni. Nella puntata di mercoledì 22 ottobre la tensione non scompare, ma lascia spazio a un sollievo tanto atteso, anche se fragile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 22 ottobre: Bahar è angosciata per i suoi figli

