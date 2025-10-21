La fine di una storia importante La società di calcio Bargecchia chiude dopo 60 anni di attività

Un capitolo si chiude, di calcio e di paese. E fa tanto male, come sempre quando se ne va qualcosa di storico dopo aver scritto tante belle pagine. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bargecchia purtroppo ha definitivamente chiuso l’attività. Se ne va un pezzo di storia del pallone versiliese, dopo circa 60 anni. Nel corso della riunione del 7 ottobre scorso infatti è stata ratificata dal consiglio direttivo dell’Asd Bargecchia la cessazione da ogni attività. La causa di questa sofferta ma inevitabile decisione è "il totale disinteresse della frazione della collina massarosese e delle associazioni presenti, unito alla difficoltà di reperire dei mezzi finanziari e tecnici". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

