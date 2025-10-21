La fine della guerra in Ucraina in 12 punti il piano di pace che dovrà piacere a Putin Dal ruolo di Trump alle sanzioni | cosa prevede
Macchinazioni diplomatiche tra Europa, Ucraina e Stati Uniti cercano di aprire una via per fermare la guerra in Ucraina senza cedere terreno a Mosca. Secondo quanto riferisce Bloomberg, le nazioni europee stanno collaborando con Kiev per un piano in 12 punti che punta a consolidare le linee di battaglia attuali, respingendo così le pressioni di Vladimir Putin per ottenere territori in cambio della pace. Il progetto prevede la creazione di un comitato per la pace, presieduto da Donald Trump, che avrebbe il compito di monitorare l’attuazione delle misure. Tra queste, il ritorno dei bambini deportati in Ucraina, lo scambio di prigionieri, garanzie di sicurezza per Kiev, fondi per la ricostruzione e una corsia preferenziale per l’ingresso nell’Unione europea. 🔗 Leggi su Open.online
