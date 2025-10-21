Prosegue il rinnovamento ai vertici di Cesena Fiera dopo la nomina di Patrizio Neri a presidente in sostituzione del dimissionario Renzo Piraccini. Paolo Borgio è il nuovo responsabile di Macfrut, la rassegna ortofrutticola che prima era guidata direttamente da Piraccini (dopo le dimissioni, il manager ha costituito ‘ Italian agrifood technology for Africa ’, un progetto a servizio di una rete di imprese intenzionate ad allargare il proprio business nell’area subsahariana). Paolo Borgio vanta una specifica esperienza nel campo fieristico e del food con importanti incarichi in Fiera Milano nell’ambito del management, delle relazioni commerciali e degli eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fiera rafforza il team. Borgio a capo di Macfrut