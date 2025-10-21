La Ferrari è vera ma gli assegni no Truffa da 165mila euro | 7 denunce

Bolide vero, soldi no. Un colpo da 165mila euro, il valore di una Ferrari, quello scoperto dalla squadra mobile di Perugia. Sette le persone denunciate per una presunta truffa ai danni del proprietario della fuoriserie che l’aveva messa in vendita e che aveva anche trovato chi gliela comprava. Peccato che l’acquirente si sarebbe presentata con assegni più che a vuoto, perché la banca che li aveva emessi, ha scoperto suo malgrado il proprietario, non esisteva. Tutto un bluff secondo quanto emerso dalle indagini della polizia. Un raggiro che il proprietario ha scoperto solo a qualche giorno di distanza, quando pensava di poter incassare e quando ormai l’auto era in mano alla finta compratrice, una donna identificata poi per una 27enne con precedenti specifici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

