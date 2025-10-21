La favola del Mjällby il piccolo villaggio di pescatori che ha vinto il campionato svedese
Stoccolma, 21 ottobre 2025 - Ogni tanto il calcio ci regala delle favole stupende, dalla Danimarca ripescata che diventa campione d'Europa al Montpellier che conquista la Ligue 1 2011-2012, fino al Leicester di Ranieri, che contro tutti i pronostici vinse la Premier League. A questi underdog va aggiunto a pieno titolo il piccolo Mjällby, fresco e inatteso vincitore del campionato svedese. L'incredulità e la gioia sono state incontenibili per i 1.400 abitanti del piccolo villaggio di pescatori sulle rive del Mar Baltico. Un urlo esploso quando i paladini gialloneri hanno battuto in trasferta 2-0 il fortissimo e titolato Goeteborg, un successo che ha messo il sigillo a un stagione fantastica con la conquista del campionato, con una sola partita persa, e in vista di conquistare il nuovo record di punti nell'Allsvenskan, la massima divisione svedese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
