La famiglia è il fulcro del modello italiano Roccella | In Ue si preoccupano dell’ambientalismo noi della natalità
La famiglia è un valore fondamentale dell’Occidente e proprio per questo occorre interrogarsi sul calo della natalità, che da tempo sta investendo il mondo libero. Per questo motivo, il progetto editoriale Formiche ha scelto di organizzare un convegno assieme al think thank conservatore americano Heritage foundation a Palazzo Grazioli. Un’occasione per confrontarsi sul grande tema della demografia, a cui hanno partecipato il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, il deputato di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli e l’ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi e Daniele Scalea, presidente del Centro studi Machiavelli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Festa dei Nonni: Celebriamo la Centralità degli Anziani nella Nostra Società Oggi abbiamo celebrato la Festa dei Nonni, una giornata dedicata a chi è il cuore pulsante della nostra società e della nostra famiglia. I nonni sono il fulcro del welfare familiar - facebook.com Vai su Facebook