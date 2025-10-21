La divisione beauty di Kering ora passa a L’Oréal
Una notizia inaspettata: il beauty di Kering passa al colosso beauty L’Oréal. L’operazione ha un valore di 4 miliardi di euro che, tra le altre cose, sono pagabili interamente in contanti al completamento dell’operazione, previsto per il primo semestre 2026. Inoltre, nell’accordo ci sarà anche la creazione di una partnership strategica di lungo termine tra i due gruppi, focalizzata sul lusso, il benessere e la longevità. Il beuty di Kering passa a L’Oréal: operazione da 4 miliardi. Nicolas Hieronimus, CEO di L’Oréal, è entusiasta dell’accordo raggiunto. “Questo accordo consolida ulteriormente la nostra posizione di leader mondiale nel settore del beauty di lusso e ci consente di esplorare nuove opportunità nel campo del benessere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
