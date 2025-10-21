La divisione beauty di Kering ora passa a L’Oréal

Metropolitanmagazine.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia inaspettata: il beauty di Kering passa al colosso beauty L’Oréal. L’operazione ha un valore di 4 miliardi di euro che, tra le altre cose, sono pagabili interamente in contanti al completamento dell’operazione, previsto per il primo semestre 2026. Inoltre, nell’accordo ci sarà anche la creazione di una partnership strategica di lungo termine tra i due gruppi, focalizzata sul lusso, il benessere e la longevità. Il beuty di Kering passa a L’Oréal: operazione da 4 miliardi. Nicolas Hieronimus, CEO di L’Oréal, è entusiasta dell’accordo raggiunto. “Questo accordo consolida ulteriormente la nostra posizione di leader mondiale nel settore del beauty di lusso e ci consente di esplorare nuove opportunità nel campo del benessere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la divisione beauty di kering ora passa a l8217or233al

© Metropolitanmagazine.it - La divisione beauty di Kering ora passa a L’Oréal

Altre letture consigliate

divisione beauty kering passaSe dal deal Kering-L’Oréal passa la salvezza di Gucci (e non solo) - L'azienda del beauty ha acquistato Kering Beauté per 4 miliardi di euro ... Riporta laconceria.it

divisione beauty kering passaKering cede la divisione beauty a L’Oréal per 4 miliardi e vola in Borsa - L’operazione rafforza la collaborazione tra i due gruppi nel lusso e include licenze esclusive delle principali maison Kering ... Come scrive fortuneita.com

divisione beauty kering passaKering cede divisione beauty a L'Oreal per 4 miliardi, titolo in rally - Le due società hanno siglato un accordo che prevede la cessione della sua divisione bellezza per ... Lo riporta finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Divisione Beauty Kering Passa