La diva del Bataclan prima nazionale al Teatro Vascello a Roma
Roma, 21 ott. (askanews) – Le corealizzazioni tra la quarantesima edizione del Romaeuropa Festival e la Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello proseguono con “La diva del Bataclan”, l’ultima creazione scritta e diretta da Gabriele Paolocà, tra i fondatori della compagnia VicoQuartoMazzini, che debutta in prima nazionale il 28 ottobre al Teatro Vascello a Roma, in una coproduzione tra Romaeuropa Festival, Cranpi, SCARTI Centro di produzione Teatrale d’Innovazione. Lo spettacolo è un musical che scava nelle pieghe oscure di una società ossessionata dalla ricerca di fama e riscatto. Con le musiche di Fabio Antonelli, La diva del Bataclan racconta la storia di Audrey, una giovane donna disposta a tutto pur di sfuggire a una realtà che non sente sua. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
grazie ad Alias de il manifesto vi aspettiamo per FRANKENSTEIN_diptych (love story + history of hate PRIMA NAZIONALE) dal 22 al 26 ottobre Teatro Vascello e a L'Espresso per LA DIVA DEL BATACLAN Gabriele Paolocà con Claudia Marsicano dal 28 al 3 Vai su Facebook
"La diva del Bataclan", prima nazionale al Teatro Vascello a Roma - Le corealizzazioni tra la quarantesima edizione del Romaeuropa Festival e la Fabbrica dell'Attore - spettacoli.tiscali.it scrive