La ditta non consegna la bandiera per la Nave Trieste | Comune costretto a spendere 3000 euro in più

Per salvare capra e cavoli il Comune di Trieste ha dovuto stralciare il contratto con la ditta incaricata e affidare il lavoro alla seconda classificata, di fatto provocando l'aumento della spesa. Parliamo della bandiera da combattimento della Nave Trieste, ammiraglia della Marina Militare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it