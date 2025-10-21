La ditta non consegna la bandiera per la Nave Trieste | Comune costretto a spendere 3000 euro in più
Per salvare capra e cavoli il Comune di Trieste ha dovuto stralciare il contratto con la ditta incaricata e affidare il lavoro alla seconda classificata, di fatto provocando l'aumento della spesa. Parliamo della bandiera da combattimento della Nave Trieste, ammiraglia della Marina Militare.
