La Dc sbotta | Ma di quale Centrodestra Micciché sta parlando? Lui è sindaco di Mpa e Forza Italia
“Centrodestra? Ma di quale Centrodestra il sindaco Micciché sta parlando? Lui è il sindaco dell'Mpa e di Forza Italia. Le responsabilità politiche, anzi i disastri politici di questi anni, sono soltanto suoi. Non certamente del Centrodestra”. Lo ha detto ad AgrigentoNotizie Maurizio Buggea. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
