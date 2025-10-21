La Dc sbotta | Ma di quale Centrodestra Micciché sta parlando? Lui è sindaco di Mpa e Forza Italia

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centrodestra? Ma di quale Centrodestra il sindaco Micciché sta parlando? Lui è il sindaco dell'Mpa e di Forza Italia. Le responsabilità politiche, anzi i disastri politici di questi anni, sono soltanto suoi. Non certamente del Centrodestra”. Lo ha detto ad AgrigentoNotizie Maurizio Buggea. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Dc Sbotta Centrodestra Miccich233