La Davis può attendere | Italia senza Sinner a Bologna

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capitan Volandri conferma: Jannik Sinner, n.2 del mondo, non sarà disponibile per la Final 8 di Davis Cup, in casa a novembre. Noi di TennisMania non siamo sorpresi: l’insalatiera d’argento ha perso smalto e fascino e gli obiettivi del Dolomiti Kid oggi sono altri. Ma allora. chi è la favorita a Bologna? Scoprilo nella nuova puntata di TennisMania, in programma alle ore 9 sul canale YouTube di OA Sport! #DavisCup #Sinner #TennisMania #OASport #Italia #Bologna #JannikSinner #TennisNews #Final8. 🔗 Leggi su Oasport.it

la davis pu242 attendere italia senza sinner a bologna

© Oasport.it - La Davis può attendere: Italia senza Sinner a Bologna

Argomenti simili trattati di recente

Davis, Italia (5-0)cappotto alla Bielorussia - Africa di Coppa Davis contro la Bielorussia: nell’ultimo singolare in programma oggi a Castellaneta Marina ... Segnala ilsecoloxix.it

C’è un’Italia anche senza Sinner e punta a vincere la terza Davis di fila - Da qualche giorno a questa parte se lo stanno chiedendo in tanti, ma forse una persona più di altre, quel Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis che subito dopo ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Davis Pu242 Attendere Italia