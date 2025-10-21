La Davis può attendere | Italia senza Sinner a Bologna

Capitan Volandri conferma: Jannik Sinner, n.2 del mondo, non sarà disponibile per la Final 8 di Davis Cup, in casa a novembre. Noi di TennisMania non siamo sorpresi: l’insalatiera d’argento ha perso smalto e fascino e gli obiettivi del Dolomiti Kid oggi sono altri. Ma allora. chi è la favorita a Bologna? Scoprilo nella nuova puntata di TennisMania, in programma alle ore 9 sul canale YouTube di OA Sport! #DavisCup #Sinner #TennisMania #OASport #Italia #Bologna #JannikSinner #TennisNews #Final8. 🔗 Leggi su Oasport.it

