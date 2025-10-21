La cucina patrimonio dell’umanità PizzAut spinge il sogno all’Unesco

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina italiana patrimonio dellumanità avrà sponsor speciali: oggi PizzAut spinge il sogno allUnesco. La brigata di Nico Acampora sfornerà la pizza che l’ha resa famosa in tutti i continenti per convincere l’organizzazione a promuovere uno dei beni del Paese più amati al mondo: le nostre prelibatezze a tavola. Mancano poche ore all’appuntamento e Matteo, Andrea, Lorenzo e Letizia sono pronti a far vedere di cosa sono capaci al “Work Inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine”, in programma a Parigi. La loro presenza nella Ville Lumiere non è solo un omaggio alla gastronomia nazionale "ma anche un potente messaggio di inclusione ", dice il papà delle pizzerie di Monza e Cassina, gestite da giovani autistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la cucina patrimonio dell8217umanit224 pizzaut spinge il sogno all8217unesco

© Ilgiorno.it - La cucina patrimonio dell’umanità. PizzAut spinge il sogno all’Unesco

Altri contenuti sullo stesso argomento

cucina patrimonio dell8217umanit224 pizzautLa cucina patrimonio dell’umanità. PizzAut spinge il sogno all’Unesco - Il fondatore: "Omaggio alla nostra gastronomia, ma anche un potente messaggio di inclusione". Riporta msn.com

cucina patrimonio dell8217umanit224 pizzautLa brigata di PizzAut vola a Parigi: “Il nostro messaggio di inclusione” - Cassina de’ Pecchi (Milano): la cucina italiana patrimonio dell’umanità, i ragazzi di Nico Acampora sponsor del sogno all’Unesco ... Segnala msn.com

Nico Acampora e PizzAut, il lavoro come terapia e patrimonio industriale a “Produzioni Ininterrotte” - Domenica 12 ottobre Produzioni Ininterrotte, il festival di Letteratura del lavoro di Crespi d’Adda (Bg), villaggio operaio Unesco, offre tre incontri gratuiti all’Unesco Visitor Centre, in corso Manz ... Si legge su bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Cucina Patrimonio Dell8217umanit224 Pizzaut