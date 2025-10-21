La cucina patrimonio dell’umanità PizzAut spinge il sogno all’Unesco

La cucina italiana patrimonio dell’umanità avrà sponsor speciali: oggi PizzAut spinge il sogno all’ Unesco. La brigata di Nico Acampora sfornerà la pizza che l’ha resa famosa in tutti i continenti per convincere l’organizzazione a promuovere uno dei beni del Paese più amati al mondo: le nostre prelibatezze a tavola. Mancano poche ore all’appuntamento e Matteo, Andrea, Lorenzo e Letizia sono pronti a far vedere di cosa sono capaci al “Work Inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine”, in programma a Parigi. La loro presenza nella Ville Lumiere non è solo un omaggio alla gastronomia nazionale "ma anche un potente messaggio di inclusione ", dice il papà delle pizzerie di Monza e Cassina, gestite da giovani autistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

