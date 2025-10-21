La crisi demografica è una crisi di civiltà Heritage Foundation porta il dibattito in Italia
Il tema della natalità in costante calo e quello della crisi del modello di famiglia tradizionale non sono solo temi strettamente interconnessi tra di loro, ma sono anche l’epifenomeno di una più ampia crisi riguardante il modello culturale occidentale. Cercare di sciogliere questi nodi rappresenta una forma di intervento concreto per salvaguardare il futuro di donne e uomini che sono alla base delle nostre società. Su questo binario si colloca l’evento “I travagli della famiglia moderna. Ricette per invertire la rotta”, organizzato dalla Heritage Foundation in collaborazione con Formiche, e svoltosi presso la sede dell’associazione della stampa estera a Roma nella mattina di martedì 21 ottobre. 🔗 Leggi su Formiche.net
