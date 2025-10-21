La cricca dei falsi permessi di soggiorno dal gup | chiesti 5 rinvii a giudizio
False documentazioni che attestavano affitti di immobili e lavoro autonomo per ottenere i permessi di soggiorno: la presunta “banda”, composta dai titolari di un patronato, da un imprenditore e dai responsabili della comunità senegalese ad Agrigento, rischia di finire a processo.Favoreggiamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
