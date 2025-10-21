La coppa gigante | ricordo eterno per chi non c’è più simbolo di unione e dello spirito bergamasco

Bergamo. Quando si è affacciato dalla balconata della Curva Sud, sventolando la maglia con la numero 67 appena consegnatagli dal capitano Marten De Roon, Nicola Trapattoni a cuore aperto ha voluto dedicare la sua opera “ a chi ci guarda da lassù e non ha potuto viverla, e anche per chi è ancora vivo e non può esserci. Un ricordo per i nostri vecchi che l’Atalanta l’hanno seguita quando giocava a San Benedetto del Tronto o ad Avellino, un motivo di unione per tutti i nostri giovani”. L’ Europa League gigante di marmo era ancora nascosta sotto i teli nerazzurri, in attesa di essere scoperta pochi minuti dopo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it