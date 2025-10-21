La condanna di piazza della Libertà | È stata un’azione squadrista

Circa 250 persone, compresi il sindaco Enzo Lattuca e diversi esponenti dello schieramento di centro sinistra e del mondo sindacale a partire dalla Cgil, si sono date appuntamento ieri alle 18.30 in piazza della Libertà per partecipare a una manifestazione antifascista organizzata in risposta ai fatti avvenuti nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nel centralissimo corso Mazzini: "Si è tratta di un’azione violenta e squadrista, tipica della matrice fascista. La condanniamo con forza, così come condanniamo i tentativi da parte di alcuni gruppi di tifosi di voler contaminare coi loro comportamenti l’ambito sportivo che è invece da sempre sinonimo di inclusione e rispetto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

