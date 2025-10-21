La compagnia teatrale Venditori di Anime inaugura la stagione Off a Casalborgone

Casalborgone (TO) ha festeggiato in grande, nel pomeriggio di domenica 19 ottobre, la riapertura del teatro San Carlo di piazza Carlo Bruna. Oltre ad autorità, sindaci del territorio, volontari amici del teatro, associazioni del territorio e professionisti del mondo dello spettacolo, erano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it