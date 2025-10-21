La commissione Antimafia in sopralluogo a Ostia | Lo Stato c’è e non arretra

Ostia, 21 ottobre 2025 – La Commissione parlamentare Antimafia, guidata dalla presidente Chiara Colosimo, ha svolto oggi un sopralluogo a Ostia, incontrando istituzioni, forze dell’ordine e rappresentanti del territorio per fare il punto sulla lotta alla criminalità organizzata e sul rafforzamento della legalità lungo il litorale romano. “ Siamo qui per ribadire che lo Stato c’è e non arretra di fronte a chi vuole minare la legalità e il futuro di questo territorio “, ha dichiarato Colosimo durante il punto stampa al termine delle audizioni tenutesi presso il Municipio X di Roma. “Il narcotraffico e il fenomeno delle piazze di spaccio sono fuori controllo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it