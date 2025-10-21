La città saluta l’ex sindaco Ercolino Dolcini

Professore, giornalista, uomo di cultura. Melegnano piange la scomparsa dell’ex sindaco Ercolino "Nino" Dolcini (nella foto), che è rimasto al timone della città dal 2002 al 2007. L’ex primo cittadino si è spento domenica, all’età di 87 anni. In attesa dei funerali, che saranno celebrati domani alle 10.30 nella basilica minore di San Giovanni a Melegnano, unanime è il cordoglio della comunità locale alla notizia della scomparsa, che si è diffusa rapidamente nella realtà cittadina. Decine i messaggi e le manifestazioni di vicinanza che hanno raggiunto la famiglia dell’87enne. A esprimere cordoglio, a nome dell’intera comunità, anche l’attuale sindaco Vito Bellomo, che ai tempi della Giunta Dolcini era consigliere comunale di opposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

