la cisl celebra i 75 anni dalla nascita al santa maria la leader nazionale fumarola

La Cisl Siena celebra il 75° anniversario della fondazione del sindacato avvenuta il 30 aprile 1950. L’evento si terrà domani dalle 9.30, nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, alla presenza della segretaria nazionale Daniela Fumarola. Saranno infatti presenti la segretaria generale della Cisl Toscana Silvia Russo, gli ex segretari dell’Ust Cisl Siena e tutti i delegati delle categorie che, intrecciando proprie esperienze e prospettive, restituiranno l’immagine dell’organizzazione sul territorio fino a oggi, connettendo le radici alle trasformazioni in atto, attraverso le testimonianze del passato affinché possano fornire una potente chiave di lettura del presente dove cambiamenti e criticità possono diventare occasione di rinnovamento e qualificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

