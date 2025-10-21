La Cipro del Nord vota per il dialogo
Elezioni “presidenziali” anche nell’autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord. Tufan Erhürman (foto), leader “europeista” del Partito repubblicano turco (Ctp), ha inflitto una dura sconfitta al presidente uscente Ersin Tatar, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
