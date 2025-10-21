La Casa Bianca sotto le ruspe di Trump Quando la storia cede ai progetti presidenziali

La Casa Bianca non è mai stata un edificio immutabile sin dai tempi della sua progettazione a opera di James Homan, architetto di origine irlandese, che vinse nel 1792 la competizione per disegnare la residenza del presidente americano, inaugurata il 1° novembre 1800 dal presidente John Adams. Quindi l’aggiunta di una grandiosa sala da ballo da parte della seconda amministrazione di Donald Trump deve essere messa nel giusto contesto storico. Già a quattordici anni dall’inaugurazione, infatti, la Casa Bianca era in cenere, bruciata dagli invasori britannici nel corso della cosiddetta guerra del 1812. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Casa Bianca sotto le ruspe di Trump. Quando la storia cede ai progetti presidenziali

